منتخب الشباب يواجه نظيره السعودي في مباراته الافتتاحية لبطولة كأس العرب

الدمام / سما /

يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب، الثلاثاء، شقيقه السعودي في مباراته الافتتاحية ضمن بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً التي تستضيفها السعودية حت الخامس من آذار القادم، بمشاركة 16منتخباً.

وقد أوقعت القرعة الفدائي الشاب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية المضيفة والجزائر ومصر.

وقال لؤي الصالحي المدير الفني لمنتخبا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: في البداية اشكر المملكة العربية السعودية على استضافة المنتخب الفلسطيني قبل بدء البطولة، كما أشكر الاتحاد العربي على تنظيم هذه البطولة الهامة.

وأشار بقوله: لا شك أن القرعة أوقعتنا في مجموعة صعبة أمام منتخبات كبيرة، لكن لا مستحيل في عالم كرة القدم، حيث أن منتخبنا على أتم الجهوزية لخوض هذه البطولة رغم كل المعيقات التي نواجهها، لدينا ثقة عالية في فريقنا ونأمل التوفيق له في لقاء الغد، وأن نقدم أداء يليق بمدى التطور الذي وصلت له كرة القدم الفلسطينية في السنوات الأخيرة.

من جهته، قال إسلام يغمور قائد منتخبنا الشاب: ستكون مباراتنا الافتتاحية في البطولة أمام المنتخب السعودي مواجهة قوية، ونحن جاهزون لتقديم كل ما لدينا لتحقيق أفضل نتيجة.

وأكد أن كافة اللاعبين سيكونون ملتزمين بالتعليمات التي يبديها الطاقم الفني والتدريبي للمنتخب، متمنياً حصد النقاط كاملة خلال المباراة الأولى في البطولة.

وكان منتخبنا الوطني للشباب قد أجرى مرانه الأخير الاثنين، تحضيراً لمواجهة السعودية، حيث ركز الطاقم الفني والتدريبي خلاله على الجانبين الفني والتكتيكي كما تم وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي ستخوض لقاء الثلاثاء.