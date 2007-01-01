الدليل الشامل لارتداء الأحذية الرجالية بأناقة

وكالات / سما /

بكل تأكيد لا تعد الأحذية الرجالي مجرد عناصر مكملة لطلة الرجل الخارجية أو قطع ثانوية لا يجب الالتفات لها فلطالما شكلت الأحذية الرجالي بمختلف أنواعها إحدى أهم القطع المسؤولة عن منح طلة الرجل ومظهره الخارجي الأناقة الجاذبية والتكامل المثالي، فاختيار اعتماد أحد أنواع الأحذية الرجالي إما أن يؤثر بشكل سلبي للغاية وينتزع كل ما هو جميل من المظهر الذي يبدو عليه الرجل أو يضاعف أناقته وتوهجه.

ولأن الأحذية الرجالي تنقسم إلى العديد من الأنواع والأنماط المختلفة فإن التقرير التالي سوف يقدم الدليل الشامل للرجل من أجل ضمان حسن اختيار النوع المناسب من الأحذية الرجالي دائماً.

1-أحذية أكسفورد-Oxford SHOES

لا شك أن أحذية أكسفورد-Oxford SHOES سوف تظل دائماً من أهم أنواع الأحذية الرجالي على الإطلاق، فمنذ انتشار هذا النوع من الأحذية بين طلاب الجامعات ولا سيما جامعة أكسفورد العريقة التي سميت تلك الأحذية على اسمها في العام 1800 وهي الأكثر مرونة واستخداماً بين الرجال خاصة وأن أحذية أكسفورد-Oxford SHOES تتماشى مع أزياء السهرة الكلاسيكية وملابس العمل وبالتأكيد نمط الكاجوال الرسمي Semi Casual.

ولعل من أهم الأمور التي يجب أن ينتبه لها الرجل عند اعتماد أحذية أكسفورد هي الألوان، فعلى سبيل المثال ارتداء زوج من أحذية أكسفورد الزرقاء "الكحلية" أو من البني واللون الزيتي أو حتى اللون العنابي يجب أن يقتصر على طلة الرجل الكاجوال الرسمية - Semi Casual والمتميز بسترات وجواكت البليزر وبنطلونات الجينز والقمصان الرجالية.

أما فيما يخص بيئة العمل فينصح خبراء الموضة بالبقاء في دائرة الأمان والأناقة ينحصون باعتماد أحذية أكسفورد ذات درجات اللون البني المختلفة.

وبالتأكيد يبقى اللون الأسود صاحب دور البطولة المطلقة مع الملابس الرسمية والملابس الكلاسيكية الرجالية.

2-أحذية الديربي - Derby SHOES

واحدة من الأحذية الرجالي التي تمتلك تاريخاً عريقاً يمتد من خمسينيات القرن الماضي، والتي كانت في الأصل تصنف ضمن الأحذية الرياضية المخصصة للصيد إلا أنها تحولت للاستخدام اليومي بالنسبة للرجل.

وتتميز أحذية الديربي - Derby SHOES بأنها قريبة الشبه للغاية مع أحذية أكسفورد ولكن مع وجود اختلاف دقيق يتعلق بأن واجهة أحذية الديربي عريضة من الأمام على عكس أحذية أكسفورد، وهو الأمر الذي جعلها ملائمة لطلة الكاجوال بشكل أكبر من أحذية أكسفورد.

ولا ينصح خبراء الموضة الرجالية باعتماد أحذية الديربي مع الملابس الكلاسيكية والرسمية الرجالي فهي أكثر توهجاً وأناقة مع بناطيل الجينز والكتان الرجالية.

3-أحذية Monk Strap

بالطبع أحذية Monk Strap أكثر رسمية من أحذية الديربي ولكنها أقل رسمية وكلاسيكية من أحذية أكسفورد على الرغم من تشابه البناء الخارجي على صعيد صغر عرض مقدمة وواجهة الحذاء.

والحقيقة أن أهم ما يميز أحذية Monk Strap أنها من بين أنواع الأحذية الرجالي المميزة للغاية، فهي لا تتماشى فقط مع طلة الكاجول الرسمية الرجالية بل أيضاً مع الطلة الكلاسيكية الرسمية تتمتع بشكل خارجي فريد من نوعه بسبب المشبك أو زوج المشابك المعدنية المثبتة في الجزء العلوي من الحذاء.

ويرجع تاريخ ظهور أحذية Monk Strap في الأصل إلى العصور القديمة حيث كان يستخدمها رهبان الأديرة لحماية أرجلهم أثناء السير بشكل أكبر ثباتاً بفضل المشابك المعدنية.

ولعل التنوع الكبير في تصاميم أحذية Monk Strap الخارجية ما بين الألوان وتصاميم المشابك المعدنية هي النقطة الأساسية التي يجعل تواجد زوج من تلك الأحذية الرجالي في مجموعة أي رجل الرجل أنيق أمراً يستحق التجربة.

4-أحذية اللوفر-The Loafer

من الطريف في الأمر أن أحذية اللوفر-The Loafer التي تعتبر من أعرق الأحذية الرجالي لم تكن معروفة أو يتم اعتماد كأحد أنواع الأحذية الرجالي المعتمدة عالمياً حتى ستينيات القرن الماضي -على الرغم من ارتدائها من قبل الملك جورج السادس في إنجلترا- منذ أن أعادت علامة غوتشي العريقة إعادة تصميمها بإضافة شريط معدني رقيق في الجزء العلوي من الحذاء أعلى منطقة مشط القدم.

والحقيقة أن اعتماد أحذية اللوفر-The Loafer يتوقف على عامل هام للغاية وهو التصميم الخارجي لها، فهناك العشرات من التصاميم الخارجية لتلك الأحذية التي تجعلها رائعة للغاية مع الملابس الرسمية الرجالية، كما هناك أيضاً تصاميم أخرى تجعل بناطيل الجينز شريك ممتاز لأحذية اللوفر-The Loafer في طلة الكاجوال بالنسبة للرجل.

5-Dress Boot

من أكثر أنواع الأحذية الرجالي أناقة وانتشاراً بين مختلف الفئات من الرجال وخاصة الشريحة الشبابة فالـ Dress Boot الذي يعود تاريخ إلى العصر الفيكتوري في أوروبا والشبيه بأحذية أكسفورد الرائعة من حيث قلة عرض مقدمة الحذاء وهو رائع بل وجذاب للغاية مع البدل الرجالية الكلاسيكية والرسمية ولكن بشرط أن يكون زوج الـ Dress Boot المعتمد مصنوعاً من الجلد الطبيعي عالي الجودة وألا تقتصر عملية اختيار الألوان بين البني والأسود.

أما بالنسبة لعشاق الطلة الكاجوال فهناك خبر سعيد بانتظارهم وذلك لأن أحذية الـ Dress Boot رائعة للغاية ومثالية مع بناطيل الجينز التي تشكل العنصر الأساسي لملابس جميع الرجال حول العالم، ولكن يجب الانتباه وبحسب خبراء الموضة الرجالية إلى تفضيل احتواء حذاء الـ Dress Boot على الأنسجة والألياف القماشية بجانب الجلد حتى يتماشى بمثالية مع روح وحيوية طلة الكاجوال.

6-أحذية تشيلسي-Chelsea Boot

من الأحذية الرجالي البريطانية العريقة التي كان يستخدمها الفرسان والرجال من الطبقات الثرية خلال فترة العصر الفيكتوري ومع اختفاء تأثيرها مع مرور الوقت أعادت فرقة البيتلز الغنائية البريطانية الروح مجدداً إلى تلك الأحذية التاريخية حيث أصبحت أحذية تشيلسي-Chelsea Boot ذات الرقبة المرتفعة والكعب المنخفض من أهم الأحذية الرجالية مع بداية الستينيات وحتى الوقت الحالي.

وبالتأكيد طلة الكاجوال الأنيقة بجانب الطلة الكلاسيكية الخفيفة وملابس بيئة العمل من بين أهم المجالات التي تمنحك فيها أحذية تشيلسي-Chelsea Boot جاذبية مستعرة.

7-أحذية تشاكا-Chukka Boot

من الأحذية الرجالي التي تتناسب بشكل رائع للغاية مع طلة الكاجوال الرجالية فهي الأكثر روعة من بين جميع أنواع الأحذية الرجالي السابق ذكرها من حيث التكامل بمثالية مع طلة الكاجوال الرجالية وخاصة تلك التي تعتمد على بناطيل الجينز.