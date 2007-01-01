بعد لقائه نتنياهو .. ياركوني: لا عملية عسكرية بغزة قبل الانتخابات

القدس المحتلة / سما /

قال غادي يركوني رئيس مجلس مجمع مستوطنات أشكول المحاذي لحدود جنوب قطاع غزة، إنه لن يكون هناك أي هجوم على غزة قبل الانتخابات المقرر عقدها في الثاني من آذار المقبل.

وأوضح يركوني في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أن خيار العملية العسكرية بغزة قبل الانتخابات سيكون فقط في حال وقع حدث غير عادي، مرجحا أن تبقى الأوضاع كما هي وأن لا يقع أي هجوم قد يدفع جيش الاحتلال إلى شن عملية عسكرية قبل الانتخابات.

وتأتي تصريحات يركوني بعد يوم واحد من لقاء جمع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان قد هدد أكثر من مرة بالعمل ضد غزة حتى قبل الانتخابات.