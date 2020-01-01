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هذا ما ابلغه الملك سلمان للرئيس عباس..

امير سعودي يوضح حقيقة وجود علاقات دبلوماسية بين السعودية واسرائيل..

الأحد 16 فبراير 2020 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
امير سعودي يوضح حقيقة وجود علاقات دبلوماسية بين السعودية واسرائيل..


غزة / سما /

أكد الأمير تركي بن فيصل، الرئيس السابق للاستخبارات السعودية: أن "المملكة العربية السعودية تدعم الفلسطينيين، وتطلعاتهم بشكل كامل".

وقال بن فيصل، خلال ندوة حول فلسطين ضمن أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن: إن "الأحاديث القادمة من إسرائيل حول التنسيق الإسرائيلي- السعودي واللقاءات وغيرها، ليست حقيقية بل هي دعاية كاذبة".

وأكد أن ذلك يشمل الحديث عن لقاء بين نتنياهو والأمير محمد بن سلمان، الذي تم نفيه في بيان واضح.

وأوضح الأمير بن فيصل، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، أخبر الرئيس محمود عباس، أن السعودية ستدعم ما تريدون، مشددًا بالقول: "هذا هو الموقف السعودي اليوم وأمس".

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