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رئيس " الموساد" الإسرائيلي السابق : "نقل المثلث إلى السلطة الفلسطينية خطأ وخطوة لن تحدث"

الخميس 13 فبراير 2020 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس " الموساد" الإسرائيلي السابق : "نقل المثلث إلى السلطة الفلسطينية خطأ وخطوة لن تحدث"


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الموساد الإسرائيلي السابق "إفرايم هاليفي"، إنّ "نقل المثلث إلى السلطة الفلسطينية خطأ وخطوة لن تحدث".

وأضاف "هاليفي" في مقابلة خاصة نشرت عبر قناة "مكان" عبر موقعها الإلكتروني مساء يوم الأربعاء، أنّ البند الذي يتحدث عن نقل المثلث إلى السلطة هو أيضا بمثابة خطأ، وأن هذه الخطوة لن تحدت، منوهاً ، إلى أنّ الفلسطينيين اخطأوا عندما رفضوا "صفقة ترامب".

وأشار، إلى أنّ العلاقات طيبة بين المجتمعين العربي واليهودي، وهناك إنجازات كبيرة التي حققها العرب في اسرائيل، مؤكداً إنه شخصيا قد خضع لعملية جراحية نفذها طبيب عربي.

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