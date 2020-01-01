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الحية يرد على تهديدات نتنياهو ويوجه رسالة له

الخميس 13 فبراير 2020 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحية يرد على تهديدات نتنياهو ويوجه رسالة له


غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية إن حركة حماس ومعها كل مقاومة شعبنا، عاقدة العزم على مقاومة الاحتلال ومواجهة صفقة القرن حتى تسقط للأبد.

ووجه الحية في كلمة له خلال حفل تكريم الأسير المحرر حازم حسنين في حي الشجاعية رسالة إلى نتنياهو "إذا كنت تهدد حماس فإن حماس تعد لاقتلاعك، ونحن نعد لك الرحيل عن أرضنا".

وأكد الحية أنه إذا لم تُقطع العلاقة مع الاحتلال ويتوقف التنسيق الأمني، فلن يصدقنا العالم بأننا ضد صفقة القرن، مضيفًا أننا كفلسطينيين مطالَبون بأخذ موقف للتاريخ، وأن نواجه الصفقة بالقول والفعل.

وشدد على أن الوحدة الوطنية لن تكون إلا بالاتفاق على أن الاحتلال عدو لنا، ولا مقام له على أرض فلسطين، وأن الطريق لمواجهة صفقة القرن هي مقاومة الاحتلال بكل الوسائل.

وجدد المطالبة بسحب الاعتراف من الاحتلال الاسرائيلي ووقف التنسيق الأمني، مؤكدًا أن "هذا العدو لا ينفع معه إلا العمليات البطولية من دعس وطعن وتفجير."

وهنأ الحية الأسير حازم حسنين بالإفراج عنه، مؤكدًا أن رسالته ورسالة الأسرى وصلت، وحماس والقسام تعمل عليها بلا كلل ولا ملل، وسيأتي وقت يُحرر فيه الأسرى رغم أنف السجان.

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