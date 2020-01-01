دولة الاحتلال تعلق علاقاتها مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

القدس المحتلة / سما /

قررت حكومة الاحتلال، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عقب نشرها، في وقت سابق ، "قائمة سوداء" بأسماء الشركات التي تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفتت الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن القرار الإسرائيلي جاء بتوجيهات من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي اعتبر أن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان "هيئة متحيزة وغير مؤثرًا"، مهددًا: "من يقاطعنا سيُقاطع".

وقال نتنياهو، إن تل أبيب لن تقف مكتوفة الأيدي بعد نشر تقرير أممي تضمن قائمة الشركات التجارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بالاستيطان الإسرائيلي.

وكان نتنياهو قد صرح في وقت سابق اليوم لإذاعة جيش الاحتلال: "سنحارب هذا (التقرير الأممي) بكل ما أوتينا من قوة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن نتنياهو قوله "إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كيان منحاز ولا تأثير له"، مضيفا "هذا الكيان يحاول تشويه صورة إسرائيل بدلا من التعامل مع مسائل حقوق الإنسان".