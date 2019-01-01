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رغم تهديدات نتنياهو: استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من غزة

الأربعاء 12 فبراير 2020 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رغم تهديدات نتنياهو: استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة من غزة


القدس المحتلة / سما /

موقع "والا" العبري، تم العثور صباح اليوم الأربعاء، على مجموعة بالونات مفخخة، داخل منطقة زراعية، بالمجلس الإقليمي "أشكول" بغلاف غزة. 

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن أكثر من 40 مجموعة من البالونات المفخخة، أطلقت بالأمس، من قطاع غزة، تجاه الغلاف، رغم التقارير التي تتحدث عن وقف إطلاق البالونات.

وقال المراسل العسكري بالموقع، أمير بوخبوط: "إن إطلاق الصاروخ من قطاع غزة، يحتمل أن يكون رد حماس على رسائل التهديد الإسرائيلية، التي نقلها الوفد الأمني المصري".

ووفقا للموقع، هدد رئيس الوزراء نتنياهو، مساء أمس، خلال فعالية انتخابية، حركة حماس قائلا: "إذا لم توقف حماس الصواريخ والبالونات، فإن مفاجئتنا لها مسألة وقت، وستتذكرون كلامي".

وردت حركة حماس على تهديديات نتنياهو بالحرب، بأنها جزء من الدعاية الانتخابية، وأنها لا تخيف أحد، محذرة في الوقت نفسه إسرائيل، من ارتكاب أي حماقة جديدة بغزة.

ولفتت وسائل الإعلام العبرية، الى أن إطلاق الصاروخ من قطاع غزة بالأمس، كان ردا على تهديدات نتنياهو، خصوصا وأنه تم اطلاقه قبل أن ينهي نتنياهو خطابه.

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