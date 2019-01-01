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وزير إسرائيلي يزعم : ابو مازن في محنة كبيرة

الأربعاء 12 فبراير 2020 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي يزعم : ابو مازن في محنة كبيرة


القدس المحتلة / سما /

هاجم وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي يوآف غالانت عن حزب (الليكود) خطاب الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي.

 

وحسب موقع القناة 7 العبرية: قال غالانت "عباس في محنة كبيرة بسبب الخطة التي وضعتها إسرائيل والولايات المتحدة على الطاولة".

 

وأضاف "غالانت":  إن صفقة ترامب كشفت الوجهة الحقيقي لرئيس السلطة الفلسطينية.

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