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وزير إسرائيلي يزعم : ابو مازن في محنة كبيرة
الأربعاء 12 فبراير 2020 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /
هاجم وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي يوآف غالانت عن حزب (الليكود) خطاب الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي.
وحسب موقع القناة 7 العبرية: قال غالانت "عباس في محنة كبيرة بسبب الخطة التي وضعتها إسرائيل والولايات المتحدة على الطاولة".
وأضاف "غالانت": إن صفقة ترامب كشفت الوجهة الحقيقي لرئيس السلطة الفلسطينية.
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