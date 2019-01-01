وزير إسرائيلي يزعم : ابو مازن في محنة كبيرة

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هاجم وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي يوآف غالانت عن حزب (الليكود) خطاب الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي. وحسب موقع القناة 7 العبرية: قال غالانت "عباس في محنة كبيرة بسبب الخطة التي وضعتها إسرائيل والولايات المتحدة على الطاولة". وأضاف "غالانت": إن صفقة ترامب كشفت الوجهة الحقيقي لرئيس السلطة الفلسطينية.