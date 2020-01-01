الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

غزة / سما/

زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بانه تم رصد اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد اطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة، مما أدى لتفعيل صافرات الإنذار عبر تطبيق الجبهة الداخلية.

وذكرت مصادر عبرية، أنه تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة، سقطت 2 في غزة، وواحدة في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي شعر هنيغف.

وأشارت مصادر عبرية، الى سماع صوت انفجارات شديدة في غلاف غزة، موضحة أن الصاروخ لم يتسبب باصابات او اضرار .ط

وزعمت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان حركة الجهاد الاسلامي تقف وراء اطلاق الصاروخ والصواريخ في الايام الاخيرة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال المؤقت نتنياهو قد هدد مساء اليوم حركة حماس بضربة قاسية لم تتوقعها من قبل.