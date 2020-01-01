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برشلونة يستقر على ويليان خوسيه ويصطدم بمطالب ريال سوسييداد

الثلاثاء 11 فبراير 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يستقر على ويليان خوسيه ويصطدم بمطالب ريال سوسييداد


وكالات / سما /

لا يزال برشلونة يبحث عن مهاجم لتعويض غياب الثنائي المصاب لويس سواريز وعثمان ديمبيلي ، وسط تقارير تؤكد بأن رأي الإدارة الفنية استقر على ويليان خوسيه لاعب ريال سوسيداد.

ويرفض النادي الواقع بمدينة سان سيبستيان في إقليم الباسك الموافقة على بيع المهاجم البرازيلي وخصوصاً في منتصف الموسم الجاري ، بعد أن رفض عرضاً في وقت سابق من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ويعيش بطل الدوري الاسباني حالة طوارئ بسبب الإصابات التي ضربت هجومه هذا العام ، والاستفادة من قاعدة التعاقد مع لاعب خارج سوق الانتقالات في حال تعرض أحد اللاعبين لإصابة طويلة الأمد.

وقالت صحيفة “ماركا” أن برشلونة لن يستطيع التوقيع مع خوسيه البالغ من العمر 28 عاماً إلا في حالة واحدة فقط ، وهي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تبلغ قيمته 70 مليون يورو.

مع ذلك ، يشير التقرير إلى أن البرازيلي لا يزال هدف برشلونة لتعزيز خط المقدمة لتغطية غياب سواريز الذي سيغيب حتى أبريل ، وديمبيلي الذي سيخضع إلى عملية جراحية اليوم في فنلندا.

#برشلونة #ريال سوسييداد #ويليان خوسيه

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