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صحيفة عبرية : الوفد المصري يصل غزة لنقل رسالة اسرائيلية لحماس

الإثنين 10 فبراير 2020 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : الوفد المصري يصل غزة لنقل رسالة اسرائيلية لحماس


القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة "معاريف" عن تقارير عربية قالت إن الوفد الأمني المصري سيصل غدا الإثنين حاملاً معه رسائل من إسرائيل تطالب بوقف فوري لإطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة.

و قالت الصحيفة  انه وبعد ساعات من تهديد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لقطاع غزة بمواجه شاملة، أطلق الشبان الفلسطينيون عشرات المجموعات من البالونات المتفجرة، والتي انفجرت في سماء مستوطنات غلاف غزة، تبعه إطلاق لقذيفة صاروخية حسب ما جاء في بيان لمتحدث الجيش الإسرائيلي.

أصوات الانفجارات أدت إلى تشغيل صافرات الإنذار في بعض مناطق غلاف غزة، وإلى حدوث حالة من الهلع في أوساط المستوطنين.

واكدت الصحيفة ان تصريحات نتنياهو ووزير جيش الاحتلال نفتالي بينت ضد قطاع غزة ستشهد المرحلة المقبلة زيادة في وتيرتها، لاقتراب الانتخابات الثالثة للكنيست الإسرائيلي، ردت عليها حركتا حماس والجهاد الإسلامي بتحذير إسرائيل من مغبة ارتكاب أي عدوان أو حماقة ضد الشعب الفلسطيني.

وحذرت الحركتان إسرائيل من الإقدام على ضم مستوطنات الضفة الغربية، كما جاء في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المسماة بصفقة القرن.
 


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