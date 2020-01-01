طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

غزة / سما /

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي ، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، عدة أهداف في مدينتي خانيونس ودير البلح، جنوب ووسط قطاع غزة، دون وقوع اصابات بين المواطنين.

وذكرت مصادر محلية ، بأن طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قصفت بصاروخ واحد على الاقل، الميناء الجديد غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت المصادر ، أن طيران الاحتلال عاد ليقصف بثلاثة صواريخ، موقع (التل) التابع للمقاومة الفلسطينية، والواقع غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

في نفس السياق استهدفت طائرات الاحتلال بدون طيار موقعا للمقاومة شمال قطاع غزة، إضافة إلى أن مدفعية الاحتلال استهدفت نقطة للضبط الميداني في محيط المقبرة الشرقية شرقي جباليا .