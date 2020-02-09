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اخبرنا من ماذا تخاف؟!

غانتس يوجه دعوة لنتنياهو لحضور اجتماع كنيست الاثنين بسبب الوضع في غزة

الأحد 09 فبراير 2020 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يوجه دعوة لنتنياهو لحضور اجتماع كنيست الاثنين بسبب الوضع في غزة


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس، مساء يوم الأحد أنه وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وصرح عبر حسابه على "تويتر" بعثت رسالة إلى نتنياهو  الليلة الماضية لحضور نقاش في الكنيست الاثنين، حول قضية "الإرهاب" المستمرة في قطاع غزة.

وأضاف: "حان الوقت لإخبار السكان بالطريقة التي يعتزم بها إنهاء الوضع الذي تُجبر فيه الأمهات على الفرار".

وتابع:"لقد وجد نتنياهو خلال الأيام السابقة الوقت للابتعاد عدة أيام عن البلاد لعقد اجتماعات في جميع انحاء العالم، مشيراً إلى أن هناك صالات فاخرة لخدمة حملة نتنياهو الانتخابية، متسائلاً اخبرنا من ماذا تخاف؟!".

נתניהו, ממה אתה מפחד? תושבי העוטף מבלים בממ"דים ואתה בורח מהכנסת ולא מוכן לספק הסברים.

שלחתי הערב מכתב לנתניהו ודרשתי ממנו להתייצב מחר לדיון בכנסת בנושא הטרור הבלתי פוסק מרצועת עזה. הגיע הזמן שיספר לתושבים שהפקיר איך הוא מתכוון לסיים את המצב שבו אמהות נאלצות לברוח לממ"ד pic.twitter.com/IRNjbdMDFg

— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 9, 2020

وفي تصريح سابق دعا  بيني غانتس، إلى تبني سياسة أمنية حاسمة ضد قطاع غزة .

وقال: " بدلاً من التصريحات الهستيرية، من الأفضل للحكومة الإسرائيلية أن تتبنى سياسة أمنية حاسمة، فيما يتعلق بالانتهاك الأمني القادم من الجنوب".

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