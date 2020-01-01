الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

غزة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، أن صفارات الانذار قد دوت في مستوطنات الغلاف، وذلك جراء اطلاق صاروخ من غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقالت مصادر عبرية، إن صفارات الانذار قد دوت في نير عام وسديروت ومجلس النقب الاقليمي، مشيرة الى سماع انفجار بمنطقة شاعر هنيقب وذلك بعد انطلاق صفارات الانذار.

وزعمت المصادر، أن صاروخ اطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وسقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي شعر هنيغف.

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، انه "متابعة لتفعيل الإنذار في "غلاف غزة" تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".