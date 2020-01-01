  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

الأحد 09 فبراير 2020 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف


غزة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، أن صفارات الانذار قد دوت في مستوطنات الغلاف، وذلك جراء اطلاق صاروخ من غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقالت مصادر عبرية، إن صفارات الانذار قد دوت في  نير عام وسديروت ومجلس النقب الاقليمي، مشيرة الى سماع انفجار  بمنطقة شاعر هنيقب وذلك بعد انطلاق صفارات الانذار.

وزعمت المصادر، أن صاروخ اطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وسقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي شعر هنيغف.

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، انه "متابعة لتفعيل الإنذار في "غلاف غزة" تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات".

#صاروخ #المقاومة #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة #قطاع غزة #حدود غزة #انفجار #صفارات الانذار #الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول: الرئيس عباس "قلق" من عدم سماح إسرائيل له بالرجوع إلى الضفة إذا زار غزة

نتنياهو يعلن الاستعداد لشن حملة عسكرية واسعة في قطاع غزة

مجلس الأمن : شطب إدانة "صفقة القرن" والتراجع عن المؤتمر الدولي

"إسرائيل" تكشف النقاب عن أخطر طائرتها بدون طيار

الوفد المصري يصل غزة هذا الاسبوع.. قناة عبرية: البالونات المتفجرة تجبر الوسطاء بالتدخل

غانتس يتوعد نتنياهو: سأكشف فضيحة القضية 5000 غداً الساعة الثامنة

تحرش واغتصاب.. بالصور: اعتقال حاخام إسرائيلي احتال على مرضى السرطان بالقدس

الأخبار الرئيسية

الوفد المصري

الوفد الأمني المصري يصل غزة غدًا

الحكومة تصدر تنويهًا مهمًا حول طبيعة دوام موظفيها ليوم غد الاثنين

وزير الحرب الاسرائيلي: إسرائيل لا تريد حرباً مع حماس بغزة ونضعها أمام خيارين!!

حكومة الاحتلال

الدولة الفلسطينية تشعل الخلاف والصراخ باجتماع حكومة الاحتلال.. ونتنياهو: الأميركيون لا يطالبون بموافقتنا!

860x484 (14)

اشتية للقمة الافريقية: نريد سلامًا جديًا لا إملاءات وفلسطين تتوق لإسكات بنادق الاحتلال