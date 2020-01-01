8 أسرار وراء أناقة الرجل

وكالات / سما /

يقضي الرجال الكثير من الوقت في الأسواق لاقتناء الملابس المناسبة، للظهور بشكل كامل الأناقة، إلا أنهم يغفلون بعض القواعد التي قد تفسد عليهم طلتهم رغم ما أنفقوه من أموال طائلة لشراء الملابس، ولذلك إليك "سيدي" 8 نصائح من شأنها أن تجعلك محترفاً في ارتداء الملابس بشكل أنيق.

1- وضع ساعة في اليد:

بالتأكيد، لديك هاتفك المحمول الذي يخبرك بالوقت، ولكن هذا لا يغنيك عن ارتداء ساعة أنيقة حول معصمك، فالأسلوب الأنيق والمحترف لا يفرض عليك شراء ساعة باهظة الثمن جداً، بل يكفي أن تضع واحدة بسعر مقبول، وتناسب أسلوبك الكلاسيكي أو الرياضي.

-2 الاهتمام بحذائك:

الاهتمام بالحذاء أمر ضروري، فلا يجب أن يكون متسخاً أو بالياً، فأول شيء يمكن أن يلاحظه الناس وخاصة النساء هو نظافة حذائك، لذلك حاول دائماً تنظيفه بالطريقة الصحيحة وتلميعه، خاصة تلك الأحذية الجلدية، واعتنِ كثيراً بالأحذية الرياضية فهي سريعة الاتساخ، كما ويجب عدم ارتدائها إلا وقت ممارسة التمارين الرياضية.

-3 أعقد ربطة عنقك بالشكل الصحيح:

أسوأ أمر أن ترتدي بذلتك الأنيقة دون عقد ربطة عنقك بالشكل الصحيح، حتى إذا كنت في عجلة من أمرك، خذ الوقت الكافي؛ للتأكد من أن طولها مناسب لك وعقدتها جيدة أيضاً، وتأكد من أن حجمها مناسب لعنقك؛ لتبدو بشكل أنيق ومحترف.

-4 ارتداء الجوارب المناسبة:

من السهل شراء الجوارب ولكن اختيار الجيدة والمتناسقة منها مع الملابس هو أمر يستحق حقاً العناء، خاصة وأن الجوارب سوف تظهر بين الحين والآخر، وهذا يعني أن عليك ارتداء الجوارب المناسبة لملابسك، من حيث اللون أو الشكل للحصول على أناقة كاملة.

-5 تغيير نظاراتك:

إذا كنت ترتدي نظارات طبية أو شمسية، فعليك التفكير في الحصول على نظارة جديدة، واختيار الأنسب لك من خلال مجموعة متنوعة من الإطارات المختلفة التي تجعلك تحصل على مظهر جديد وأنيق.

6- الالتزام بالنظافة والترتيب:

إذا كنت ترغب في تحسين نمط حياتك، فأبسط النصائح الصحية التي تحتاج إليها هي الاستحمام بانتظام، وتنظيف أسنانك يومياً، تهذيب شعرك دائماً، حلق ذقنك بانتظام، وهذا ما سيكسبك المزيد من الثقة بالنفس عند السير في الشارع.

-7 الذهاب إلى الخياط:

ربما قد ترغب بشراء ملابس ولكنها ليست مناسبة لجسمك بالشكل المثالي، لذلك اذهب إلى خياط ليصلح لك ذلك، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها، فذلك لن يكون مكلفاً.

-8 غسل الثياب في المصبغة:

ربما قد يكون الأمر مكلفاً بعض الشيء، ولكن من الأفضل أن تقوم بإرسال ثيابك إلى المصبغة وخاصة الكلاسيكية، كالبذلة والقمصان فذلك سوف يأتي بنتيجة أفضل، وحتى إن قمت بوضعها في الغسالة فلن تحصل على النتيجة المرضية، وخاصة إن تغير لون القميص أو البذلة، فلا أحد يريد أن ينفق ماله على الملابس، ومن ثم يقوم برميها.