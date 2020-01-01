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نتنياهو لغانتس : على أولمرت أن لا يلتقي بالرئيس عباس

الجمعة 07 فبراير 2020 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لغانتس : على أولمرت أن لا يلتقي بالرئيس عباس


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة معاريف العبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، طالب رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس، بمحاولة التأثير على قرار رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود أولمرت بعدم اللقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر صحفي مشترك رفضا لصفقة القرن.

جاء ذلك، في أعقاب تقارير تحدثت عن لقاء مرتقب بين نتنياهو وأولمرت.

وطالب نتنياهو من غانتس، أن يقف في صف الرئيس الأمريكي و"المصالح الإسرائيلية". 

ورد غانتس على نتنياهو قائلا: يجب عليك التركيز على إعادة الأمن لجمهور الدولة.. اذهب إلى بيتك.


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