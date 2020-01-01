خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو .. بريطانيا تجدد دعمها لخطة ترامب

القدس المحتلة / سما /

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس إن جونسون جدد التأكيد على دعمه لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط وحل الدولتين خلال مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مكتب حكومة الاحتلال ان نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع جونسون وهنأه بمناسبة انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وتحدث نتنياهو وجونسون عن القضايا الإقليمية وخصوصا عن صفقة القرن واتفقا على الاستمرار في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وعلى إطلاق محادثات حول إقامة منطقة تجارة حرة بينهما.