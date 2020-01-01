  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتدي فجر اليوم على المصلين بالأقصى ويعتقل عدد من المرابطات

الجمعة 07 فبراير 2020 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتدي فجر اليوم على المصلين بالأقصى ويعتقل عدد من المرابطات


القدس المحتلة / سما /

 اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، على المصلين بالمسجد الأقصى، والذين توافدوا بالآلاف لأداء صلاة الفجر في المسجد.

وهاجمت قوات الاحتلال المصلين عقب انتهاء الصلاة، ما تسبب بوجود بعض الإصابات الطفيفة في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال هاجمت عدد من المرابطات عند باب حطة، قبل أن يتم اعتقالهن ومن بينهن خديجة خويص، وعايدة الصيداوي.

ومنعت شرطة الاحتلال عدد كبير من فلسطينيي الداخل المحتل من الوصول بالحافلات إلى الأقصى لأداء الصلاة. فيما ذكرت بعض المصادر أن هناك حافلات تم منعها من داخل القرى والبلدات الفلسطينية قبل أن تتحرك باتجاه القدس.

ولوحظ انتشار مكثف لأفراد شرطة الاحتلال في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى منذ ساعات مبكرة من فجر اليوم.

ولم تمنع الإجراءات الإسرائيلية، المصلين من التوافد وترديد هتافات تدعو لتحرير الأقصى.

وتشهد الأراضي الفلسطينية، حالة من التوتر، في ظل حالة الغضب من "صفقة القرن" الأميركية، ما دفع بعض الشبان لتنفيذ عمليات ردًا على ذلك أدت لإصابة عدد من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.


الأكثر قراءة اليوم

سند الطرمان منفذ عملية الدهس بالقدس يرسم لوحته "وجدت أجوبتي" !

جمع تواقيع من قادة الأحزاب لإلزامهم بتغيير أوضاع غلاف غزة

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد مواطن من غزة بزعم نقله أموال من ماليزيا لحماس

أبو حسنة: شطب كلمة "اللاجئين" عن يافطات مدارس الأونروا بغزة خطأ فني

ايمن عودة يدين عملية القدس..

جنين: استشهاد أحد عناصر الأجهزة الأمنية خلال المواجهات التي اندلعت فجر اليوم

العثور على سيارة منفذ العملية.. مواجهات واستيلاء على كاميرات مراقبة باقتحام بيت جالا

الأخبار الرئيسية

كوشنر يحمل الرئيس عباس مسؤولية الهجمات ضد الإسرائيليين

-

صور.. الرئيس: لن نخون الأمانة إطلاقا ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا..

سرايا القدس

سرايا القدس تحذر الاحتلال: الغضب الفلسطيني سيجعل الأرض من تحتك ناراً تحرقك..

00

نتنياهو لابو مازن: لن تساعدك عمليات الطعن والدهس واسرائيل ستحمي حدودها معك أو بدونك

بعد التطورات بالضفة والقدس.. بينيت يتوجه لوزارة جيش الاحتلال ويرفع حالة التأهب