  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

أعضاء في القائمة المشتركة يُطلع ممثلي "أمنستي" على مخاطر خطة ترامب

الخميس 06 فبراير 2020 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعضاء في القائمة المشتركة يُطلع ممثلي "أمنستي" على مخاطر خطة ترامب


القدس المحتلة / سما /

 التقى نواب القائمة المشتركة مع ممثلين عن منظمة العفو الدولية "امنستي"، اليوم، وذلك لإطلاعهم على مخاطر ما يُسمى "صفقة القرن"، ومناقشة فرص مواجهتها على الصعيد الدولي، وكذلك على التشريعات العنصرية في إسرائيل والتضييقات على حرية العمل السياسي والبرلماني.

وشارك في اللقاء عن القائمة المشتركة النواب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة، وعايدة توما-سليمان، وسامي أبو شحادة. وشارك عن منظمة العفو الدولية كيت الين، مديرة في بريطانيا، وصالح حجازي، مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومولي مليكار، مديرة المنظمة في تل أبيب.

وأكد المشاركون في اللقاء التناقض الصارخ بين صفقة القرن ومعايير القانون الدولي والقانون الإنساني، وضرورة طرح هذا الموقف أمام المؤسسات والهيئات الدولية ودول العالم المختلفة. كما تطرق المجتمعون إلى مقترحات الترانسفير لمنطقة المثلث وخطورتها على مكانة المواطنين العرب وعلى حقوقهم اليومية والقومية.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على مواصلة التعاون بين الطرفين من أجل إيصال صوت المجتمع الفلسطيني في الداخل إلى المحافل الدولية، ومن أجل تعزيز الإجماع الدولي حول تفكيك الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

#صقة القرن #القائمة المشتركة #خطة ترامب #منظمة العفو الدولية #أمنستي

الأكثر قراءة اليوم

جمع تواقيع من قادة الأحزاب لإلزامهم بتغيير أوضاع غلاف غزة

حالة الطقس: امطار غزيرة ورياح قوية اليومين القادمين

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد مواطن من غزة بزعم نقله أموال من ماليزيا لحماس

أبو حسنة: شطب كلمة "اللاجئين" عن يافطات مدارس الأونروا بغزة خطأ فني

جنين: استشهاد أحد عناصر الأجهزة الأمنية خلال المواجهات التي اندلعت فجر اليوم

العثور على سيارة منفذ العملية.. مواجهات واستيلاء على كاميرات مراقبة باقتحام بيت جالا

شهيد وإصابة 5 اخرين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين

الأخبار الرئيسية

-

صور.. الرئيس: لن نخون الأمانة إطلاقا ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا..

سرايا القدس

سرايا القدس تحذر الاحتلال: الغضب الفلسطيني سيجعل الأرض من تحتك ناراً تحرقك..

00

نتنياهو لابو مازن: لن تساعدك عمليات الطعن والدهس واسرائيل ستحمي حدودها معك أو بدونك

بعد التطورات بالضفة والقدس.. بينيت يتوجه لوزارة جيش الاحتلال ويرفع حالة التأهب

حماس والجهاد

الجهاد: إشعال كل المحاور بمنطقتنا الأداة الأصوب لمواجهة المؤامرة.. وحماس: كل الخبارات مفتوحة!