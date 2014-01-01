توقيع اتفاقية تشغيل محطات التحلية المحدودة في غزة

غزة / سما /

وقع رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم ومدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق، اليوم الخميس في غزة، اتفاقية لتكليف مصلحة المياه بإدارة وتشغيل محطات تحلية مياه البحر محدودة الكمية في شمال ووسط وجنوب غزة، في إطار التعاون وتعزيز الإدارة المتكاملة بين الطرفين كمالك للمرافق المائية ومشغلها.

وشملت الاتفاقية تشغيل وصيانة المحطات الثلاثة (مدينة غزة 10 آلاف متر مكعب يومياً، الوسطى 6 آلاف متر مكعب يومياً، الجنوب 6 آلاف حالياً وتتم توسعتها حالياً لتصل إلى 20 ألف متر مكعب يومياً).

كما ستعمل مصلحة المياه بموجب الاتفاقية، على إدارة وتوزيع المياه للبلديات (بصفتها الجهات المستفيدة)، إلى حين إنشاء وتفعيل دائرة تزويد المياه بالجملة، والتي ستكون نواة لإنشاء شركة المياه الوطنية وفقاً لقانون المياه للعام 2014.