  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توقيع اتفاقية تشغيل محطات التحلية المحدودة في غزة

الخميس 06 فبراير 2020 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية تشغيل محطات التحلية المحدودة في غزة


غزة / سما /

وقع رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم ومدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق، اليوم الخميس في غزة، اتفاقية لتكليف مصلحة المياه بإدارة وتشغيل محطات تحلية مياه البحر محدودة الكمية في شمال ووسط وجنوب غزة، في إطار التعاون وتعزيز الإدارة المتكاملة بين الطرفين كمالك للمرافق المائية ومشغلها.

وشملت الاتفاقية تشغيل وصيانة المحطات الثلاثة (مدينة غزة 10 آلاف متر مكعب يومياً، الوسطى 6 آلاف متر مكعب يومياً، الجنوب 6 آلاف حالياً وتتم توسعتها حالياً لتصل إلى 20 ألف متر مكعب يومياً).

كما ستعمل مصلحة المياه بموجب الاتفاقية، على إدارة وتوزيع المياه للبلديات (بصفتها الجهات المستفيدة)، إلى حين إنشاء وتفعيل دائرة تزويد المياه بالجملة، والتي ستكون نواة لإنشاء شركة المياه الوطنية وفقاً لقانون المياه للعام 2014.

#سلطة المياه #غزة

الأكثر قراءة اليوم

جمع تواقيع من قادة الأحزاب لإلزامهم بتغيير أوضاع غلاف غزة

حالة الطقس: امطار غزيرة ورياح قوية اليومين القادمين

الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد مواطن من غزة بزعم نقله أموال من ماليزيا لحماس

أبو حسنة: شطب كلمة "اللاجئين" عن يافطات مدارس الأونروا بغزة خطأ فني

جنين: استشهاد أحد عناصر الأجهزة الأمنية خلال المواجهات التي اندلعت فجر اليوم

العثور على سيارة منفذ العملية.. مواجهات واستيلاء على كاميرات مراقبة باقتحام بيت جالا

شهيد وإصابة 5 اخرين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين

الأخبار الرئيسية

-

صور.. الرئيس: لن نخون الأمانة إطلاقا ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا..

سرايا القدس

سرايا القدس تحذر الاحتلال: الغضب الفلسطيني سيجعل الأرض من تحتك ناراً تحرقك..

00

نتنياهو لابو مازن: لن تساعدك عمليات الطعن والدهس واسرائيل ستحمي حدودها معك أو بدونك

بعد التطورات بالضفة والقدس.. بينيت يتوجه لوزارة جيش الاحتلال ويرفع حالة التأهب

حماس والجهاد

الجهاد: إشعال كل المحاور بمنطقتنا الأداة الأصوب لمواجهة المؤامرة.. وحماس: كل الخبارات مفتوحة!