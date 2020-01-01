فلسطين تشارك في معرض الدار البيضاء للكتاب

الدار البيضاء /سما/

شاركت دولة فلسطين في افتتاح فعاليات الدورة 26 من المعرض الدولي للنشر والكتاب المنعقد في الدار البيضاء بالمغرب، الذي يستمر حتى 16 من شباط الحالي.

حضر افتتاح الفعاليات: الأميرة حسناء، ووزير الثقافة المغربي الحسن عبيابة، ووزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف، وعدد من الوزراء والوفود العربية.

وتشارك فلسطين بجناح لوزارة الثقافة يضم إصداراتها وبمشاركة عدد من الناشرين الفلسطينيين، كما تنظم خلال المعرض فعاليات خاصة بالقدس.

وعلى هامش الفعاليات التقى الوزير أبو سيف ونظيره المغربي الحسن عبيابة بحضور سفير فلسطين لدى المغرب جمال الشوبكي والوكيل المساعد في وزارة الثقافة ماهر أبو ريدة.

وناقش الطرفان آفاق التعاون وتوقيع اتفاقية في المجال الثقافي وتبادل تنظيم الفعاليات التي تعبر عن حضارة وتراث البلدين.

ووضع الوزير أبو سيف نظيره في صورة الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين لاسيما التي تطال المؤسسات الثقافية والفعاليات التي تنظمها، كما تحدث عن ما يسمى صفقة القرن وضرورة التكاتف العربي لمواجهة هذه المؤامرة ضد شعبنا وقضيتنا الفلسطينية العادلة.

وسلم الوزير أبو سيف نظيره دعوة رسمية لحضور حفل افتتاح فعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020 المقررة في الرابع من نيسان المقبل في بيت لحم، مؤكداً أهمية الرسالة الحضارية لبيت لحم كعاصمة للثقافة على المستوى المحلي والعربي والدولي، وأهمية هذا الحدث الاستثنائي الذي تنظم فعالياته على مدار عام كامل.