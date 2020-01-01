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سرايا القدس تحذر الاحتلال: الغضب الفلسطيني سيجعل الأرض من تحتك ناراً تحرقك..

الخميس 06 فبراير 2020 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرايا القدس تحذر الاحتلال: الغضب الفلسطيني سيجعل الأرض من تحتك ناراً تحرقك..


غزة / سما/

عبر الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، مساء اليوم الخميس، عن مباركته للعمل الجهادي والمقاوم في قدسنا الأبية وضفة الأحرار.

وأبرق أبو حمزة، خلال تغريده له على موقع "تويتر" التحية إلى أرواح ‎الشهداء الأطهار الذين رفضوا الضيم وأوصلوا الرسالة للعدو باللغة التي يفهم؛ ورسالتنا لشعبنا أن اضرب بيد من حديد وأننا معك بكل ‎قوة.

وأكد أن العمليات البطولية بالضفة والقدس هي تأكيد بالدم والسلاح على رفض شعبنا لـ"صفقة القرن" وتهويد المقدسات.

وحذر ‎العدو الذي يعلم جيداً نتائج الغضب الفلسطيني بأن شعبنا سيجعل الأرض من تحته ‎ ناراً تحرقه؛ وليعلم العدو أن ‎سرايا القدس تتابع عن كثب ما يجري "ولا يُرد بأسنا عن القوم المجرمين".

ودعا كافة مقاومي شعبنا لحمل ‎السلاح ومهاجمة الحواجز الإسرائيلية وطرق قطعان المستوطنين، وأن يباشروا حالة من ‎الإشتباك ‎الشامل و ‎المباشر بما يتوفر لهم من إمكانيات؛ وأن يسيروا على درب الكفاح والتحرير "إن موعدكم الصبح أليس الصبح بقريب".

#ابو حمزة #سرايا القدس #قوات الاحتلال #الضفة الغربية #قطاع غزة

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