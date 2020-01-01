نتنياهو لابو مازن: لن تساعدك عمليات الطعن والدهس واسرائيل ستحمي حدودها معك أو بدونك

الخليل / سما /

وجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، رسالة الى الرئيس محمود عباس، وذلك في اعقاب عملية الدهس واطلاق النار واستمرار المواجهات بين قوات الاحتلال و الفلسطينيين في الضفة الغربية رافضا لصفقة القرن.

وبحسب وسائل اعلام عبرية، قال نتنياهو خلال جولة ميدانية في منطقة غوش عتصيون:يا أبو مازن، عمليات الطعن والدهس والقنص والتحريض لن تجدي لك نفعا، سنفعل كل ما يلزم من أجل الدفاع عن أمننا وتحديد حدودنا وضمان مستقبلنا، سنقوم بذلك معك أو بدونك".

وأضاف:"نحن هنا عند حاجز الأنفاق، أود أن أهنئ جيش الاحتلال ورجال الشرطة الذين يعملون من أجل أمننا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".

وشدد على أن هذا الأمر الذي يقوم به "الإرهابيون" هي مسألة وقت فقط ليست طويلة حتى نضع أيدينا عليه، وفق تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وبحسب مصادر عبرية، يعقد وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، جلسة مشاورات في مقر الوزارة، لتقييم الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، مساء يوم الخميس، إن بينيت وصل إسرائيل بعد زيارة استمرت عدة أيام في واشنطن، مضيفة أنه توجه مباشرة إلى مقر وزارة الجيش في تل أبيب لتقييم الوضع.

في هذا الصدد، قرر الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في فرقة الضفة الغربية وتعزيز القوات؛ بسبب توتر الوضع الامني.

يأتي ذلك بعد سلسلة عمليات وقعت في الضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة، حيث أصيب مساء يوم الخميس جندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار بمدينة رام الله .

في غضون ذلك استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار قرب باب الأسباط في القدس ، كما نفذت عملية دهس ليلة الخميس، أسفرت عن إصابة 14 جنديا، في القدس.