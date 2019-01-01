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شهيد وإصابة 5 اخرين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين

الخميس 06 فبراير 2020 07:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد وإصابة 5 اخرين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في جنين


جنين/سما/

استشهد شاب فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

والشهيد هو يزن أبو طبيخ (19 عامًا) من مدنية جنين. وقال مصدر طبي في مستشفى خليل سليمان الحكومي في المدينة إن شابا وصل للمستشفى مصابا برصاص الجيش الإسرائيلي، توفي خلال محاولة إنقاذ حياته.

واندلعت مواجهات في المدينة، عقب هدم قوة إسرائيلية منزل المعتقل في السجون الإسرائيلية، أحمد القمبع.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي لتفريق الشبان. وهدم الجيش الإسرائيلي منزل "القمبع" للمرة الثانية، بعد أن أعيد بناءه مؤخرا، حيث هدم في العام 2018. ويتهم "القمبع" بالمشاركة في تنفيذ عملية قُتل فيها مستوطن إسرائيلي.

وأشار تقرير صحافي، مساء أمس الأربعاء، إلى خشية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تصاعد المواجهات و"تدهور الأوضاع" في الضفة المحتلة، في أعقاب استشهاد الفتى محمد سلمان الحداد (17 عامًا) أمس، برصاص قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إلى قلق قيادات في الجيش الإسرائيلي من إمكانية اتساع رقعة الاحتجاجات التي انطلقت بعد الإعلان عن خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

وذكرت القناة أنه على الرغم من الإعلان عن "أيام غضب" بين الفلسطينيين عقب الإعلان عن "صفقة القرن"، إلا أن المواجهات حافظت على حالة من الهدوء النسبي" وتركزت في محيط مدينة الخليل، وأضافت أن استشهاد الحداد ينذر بإمكانية اتساع الاحتجاج ليعم مناطق مختلفة في الضفة.


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