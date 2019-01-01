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محلل إسرائيلي: أبو مازن يخشى على سلطته من حماس.. واتخذ قرارا بعدم تسخين الشارع!

الأربعاء 05 فبراير 2020 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
محلل إسرائيلي: أبو مازن يخشى على سلطته من حماس.. واتخذ قرارا بعدم تسخين الشارع!


القدس المحتلة / سما /

قال المحلل الإسرائيلي "تسفي يحزكئلي" مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يخشى على سلطته من حركة حماس.
 
ونقلت القناة "13العبرية" عن "يحزكئلي" قوله" "خوفا من سيطرة حماس على الضفة الغربية، يمنع أبو مازن الشبان الفلسطينيين من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.
 
وأضاف، "أبو مازن اتخذ قرارا بعدم تسخين الشارع، ولجم الأحداث، خوفا من استغلال حماس تلك الأحداث وفرض سيطرتها على الضفة.
 
وتابع "بالنسبة للسلطة، من المريح استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل، وليس من المتوقع توقيفه، أو حتى السماح للشبان بالخروج للمواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة.

#الرئيس عباس #ابو مازن #التنسيق الامني #السلطة الفلسطينية #الجيش الإسرائيلي #حماس #الضفة الغربية #مواجهات

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