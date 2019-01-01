نتنياهو يهدد بـ"عملية عسكرية واسعة" ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة قبل الانتخابات

القدس المحتلة / سما /

هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشن "عملية عسكرية موسعة" ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصر، قبل انتخابات الكنيست الـ23 المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل، إذا ما استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة من القطاع تجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحيطة.

جاءت تصريحات نتنياهو التي أوردتها هيئة البث الإسرائيلية (كان)، خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس الاستيطانية الواقعة في المنطقة المعروفة إسرائيليًا بـ"غلاف غزة".

وطالب رؤساء السلطات المحلية من نتنياهو إصدار تعليمات للجيش بالتعامل مع البالونات الحارقة على أنها قذائف صاروخية مشددين على أنه "لا فرق بين التهديدين".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو أشار خلال الاجتماع إلى أن "جهودا تبذل لتهدئة الأوضاع في غزة" (دون توضيح ماهية هذه الجهود)، وأكد على أن "الجيش جاهز للقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق حتى قبل الانتخابات".

وقال نتنياهو أن موعد الانتخاب لن يؤثر على تقديرات الأجهزة الأمنية في هذا الصدد، مهددا بإطلاق "عملية عسكرية واسعة" ضد القطاع إذا استمر إطلاق القذائف والبالونات من غزة.

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، في الـ28 من كانون الثاني/ يناير الماضي، كثّف الغزيون من إطلاق قذائف صاروخية وقذائف هاون وبالونات حارقة تجاه المستوطنات المحاذية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم رصد سقوط عشرات البالونات المفخخة تجاه مستوطنات "غلاف غزة". وأفادت بأن الكثير من البالونات انفجر في الهواء، وتم إبطال مفعول ستة منها بعد سقوطها.

وقصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مواقع لحركة حماس في ساعة مبكرة فجر الأربعاء، وفق ما أعلن الجيش في بيان مقتضب، بدعوى الرد على إطلاق مقذوفات وبالونات حارقة.