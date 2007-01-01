جيش الاحتلال: غارات على عدد من الأهداف التابعة لـ"حماس من بينها موقع لإنتاج وسائل قتالية

غزة / سما /

شنت طائرات الاحتلال غارات على عدد من الأهداف التابعة لحركة حماس جنوبي قطاع غزة، ليل الثلاثاء - الأربعاء، ومن بينها موقع لإنتاج وسائل قتالية، بحسب بيان جيش الاحتلال.

وادعى البيان أن الغارات جاءت ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، الثلاثاء.

وأضاف أنه "ينظر بخطورة بالغة إلى أي اعتداء... ويبقى في حالة جاهزية كبيرة في مواجهة سيناريوهات متنوعة، وسيواصل التحرك وفق الحاجة ضد محاولات للمساس بمواطني إسرائيل".

وأعلن جيش الاحتلال، بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، رصده سقوط 3 قذائف أطلقت من قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال أن القذائف سقطت في محيط بلدة نتيفوت في الجنوب، وأن 3 مواطنين أصيبوا بجراح طفيفة أثناء توجههم إلى المناطق الآمنة بعد دوي صافرات الإنذار.