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البرهان يبرر لقاءه بنتنياهو: من أجل أمن السودان..وموقفنا من قضية فلسطين ثابت

الثلاثاء 04 فبراير 2020 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرهان يبرر لقاءه بنتنياهو: من أجل أمن السودان..وموقفنا من قضية فلسطين ثابت


الخرطوم /سما/

قال رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إنه "تم بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في يوغندا، وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".

وأكد أن "بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق مانصت عليه الوثيقة الدستورية".

كما أكد على "موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة، ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية. وبالله التوفيق".

#البرهان #نتنياهو #السودان #القضية الفلسطينية #مجلس السيادة السوداني #اسرائيل

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