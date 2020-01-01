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مجلس الأمن .. كلمة للرئيس عباس في يوم 11 فبراير وترامب يريد جلسة مغلقة

الثلاثاء 04 فبراير 2020 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمن .. كلمة للرئيس عباس في يوم 11 فبراير وترامب يريد جلسة مغلقة


رام الله / سما /

من المقرر أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن " صفقة القرن " ، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، في 11 فبراير/شباط الجاري، فيما طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقد جلسة مشاورات مغلقة حول هذه الخطة.

وقال رئيس مجلس الأمن، السفير البلجيكي مارك بيكستين  : "تلقينا طلبًا رسميًا بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن، يوم 11 فبراير الجاري، حيث سيستمع أعضاء المجلس لكلمة الرئيس عباس، حول خطة السلام، التي طرحتها الولايات المتحدة". وفق الأناضول.

وأضاف بيكستين، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة تولي بلجيكا الرئاسة الدورية الشهرية للمجلس، أن "واشنطن طلبت عقد جلسة مشاورات مغلقة هذا الأسبوع، لإطلاع مجلس الأمن على مضمون الخطة، وسيقدم جارد كوشنر (مستشار ترامب) إفادة لأعضاء المجلس عن الخطة، ويجيب عن أسئلتهم".

وأوضح أن "جلسة المشاورات المغلقة ستكون قصيرة، وأعتقد أن أعضاء المجلس سيذكرون خلالها أن هناك قرارات لمجلس الأمن ومحددات متعلقة بتحقيق السلام ينبغي لأية خطة سلام أن تستند إليها".
 

#الرئيس عباس #مجلس الامن #صفقة القرن #ترامب

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