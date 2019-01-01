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إسرائيل تحبط تهريب مئات المصابيح التكتيكية إلى قطاع غزة (صور)

الثلاثاء 04 فبراير 2020 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تحبط تهريب مئات المصابيح التكتيكية إلى قطاع غزة (صور)


القدس المحتلة / سما /

قال موقع 0404 العبري، إن موظفي الفحص الأمني التابعين لسلطة المعابر في وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي،  صادروا الإثنين، شحنة كانت تحتوي على مصابيح تكتيكية خلال طريقها إلى قطاع غزة عبر حاجز كرم أبو سالم.

وأشار الموقع، إلى أنه عثر على الفوانيس مخبأة داخل شاحنة خاصة بالأدوات المنزلية والملابس والفوانيس، وتم مصادرتها.

وقال الضابط الذي أشرف على عملية المصادرة، إن "الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تحاول الإضرار بالأمن الإسرائيلي بشكل متواصل. خلال العام 2019 أحبطنا أكثر من 1.300 طرد بريدي كانت تحتوي على عتاد عسكري".

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