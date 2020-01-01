الأحمد: وفد فصائل منظمة التحرير يرجئ موعد زيارته لغزة وحماس تستهجن

غزة / سما /

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن وفد فصائل منظمة التحرير الذي كان من المقرر أن يتوجه لغزة بداية الأسبوع الجاري، للاجتماع بالفصائل هناك بشأن صفقة القرن، أرجأ موعد زيارته بسبب عدم الحصول على موافقة حماس حتى اللحظة على الزيارة.

وقال الأحمد لتلفزيون فلسطين، إن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح احمد حلس المتواجد في غزة لم يبلغ من حماس بأي رد حول الموافقة على زيارة الوفد لقطاع غزة.

وأشار الأحمد إلى أنه كان من المقرر أن يجتمع وفد فصائل منظمة التحرير بالفصائل في غزة، لكن تم تأجيله لحين الحصول على موافقة حماس على الزيارة.

وأوضح الأحمد أن فصائل المنظمة اتفقت على التشاور مع الفصائل في غزة لتحديد موعد جديد للزيارة.

من جانبها استهجنت حركة "حماس"، تأجيل وفد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، زيارته التي كان مقررة غدا الأربعاء إلى قطاع غزة.

وقال الناطق باسم حركة حماس "إن وفد فصائل منظمة التحرير مرحب به في غزة التي هي جزء من وطننا جميعًا، وقد أعلنت الحركة ترحيبها رسميًا في اتصال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة بالرئيس محمود عباس، وفي كلمة عضو المكتب السياسي للحركة د. صلاح البردويل خلال المؤتمر الشعبي الوطني لمواجهة صفقة القرن يوم الأحد الماضي".

وأضاف "تم التأكيد على ذلك في لقاء فصائلي خاص شاركت فيه حركة فتح، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، إضافة إلى حركة حماس يوم الأحد ٢٠٢٠/٢/٢م".

وأشار إلى أن ممثل حركة "فتح" طلب موقفاً رسمياً من "حماس" حول نقطتين، الأولى: حضور الوفد، والثانية عقد لقاء ثنائي بين قيادات فتح وحماس؛ واستلم إجابة واضحة بالترحيب بالوفد، وبموافقة حركة حماس على اللقاء الثنائي.

وتابع: "تم التوافق على أن يكون يوم الأربعاء موعدًا للزيارة، على أن تبدأ بلقاء وطني عام يضم القوى الوطنية جميعها والشخصيات المستقلة ترحيباً بالوفد، ثم يجري الوفد سلسلة من اللقاءات وفق ما يراه مناسبًا".

وختم قائلاً: "إن الاعلان عن التأجيل في ظل الترحيب والموافقة الواضحة من الحركة خطوة مستهجنة ورسالة سلبية لشعبنا، وتحديدًا في هذا الوضع الخطير الذي تمر به قضيتنا".