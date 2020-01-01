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الحرارة ستصل لـ -3.. موجة برد شديدة تبدأ الجمعة وتستمر الأسبوع القادم

الثلاثاء 04 فبراير 2020 07:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرارة ستصل لـ -3.. موجة برد شديدة تبدأ الجمعة وتستمر الأسبوع القادم


رام الله / سما /

قال الراصد الجوي داود الطروة أن فلسطين ستتأثر بموجة برد شديدة هي الأقوى منذ سنوات ستبدأ يوم الجمعة وتستمر حتى يوم الأربعاء من الأسبوع القادم، بحيث تنخفض درجة الحرارة خلالها لتصل إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر في بعض المناطق.
وأوضح الراصد الجوي بأن هذه الموجة ستبدأ بمنخفض جوي نهاية الأسبوع الحالي، بحيث تسقط الأمطار نهاية الأسبوع فوق كافة المناطق، مع اشتدادها خلال ساعات المساء من يوم الجمعة واستمرارها يوم السبت، مصحوبة بزخات من البرد والعواصف الرعدية، كما ستهب رياح قوية، كما أن هناك احتمال لتساقط زخات خفيفة من الثلج فجر وصباح السبت فوق بعض القمم العالية، وهو ما سيتم تأكيده خلال 24 ساعة.
وأضاف الراصد الجوي أن موجة البرد ستشتد خلال الأسبوع القادم لتبلغ ذروتها يوم الاثنين القادم، بحيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وتصل إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر في بعض المناطق، ونوه الراصد الجوي أن تعمق الهواء القطبي خلال يومي الأحد والاثنين ربما يترافق بهطولات تكون على شكل ثلوج، ولكن هذا غير مؤكد حتى اللحظة، ففي حال ترافقها بهطولات ستسقط الثلوج على الكثير من المناطق، وفي حال عدم ترافقها فنحن امام موجود انجماد وصقيع قوية جداً، وهو ما سيكون واضح خلال يومين.
هذا ومن المتوقع أن تغادر موجة البرد الأربعاء لتتأثر فلسطين بمنخفض جوي جديد نهاية الأسبوع القادم، يؤدي لعودة تساقط الأمطار للمناطق الفلسطينية من جديد.


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