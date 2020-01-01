متسائلاً عن الرد الفلسطيني على صفقة ترامب.. زكريا الأغا: ماذا فعلتم لقطاع غزة؟

غزة / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية السابق زكريا الأغا، يوم الاثنين، :"بعد إعلان ترامب - نتنياهو للصفقة سمعنا -كلاماً كثيراً وجميلا ووعودا حول أهميه إنهاء الانقسام، وإعادة اللحمه بين أبناء الوطن الواحد وترتيب البيت الفلسطيني كبداية هامة وضرورية، للرد على الصفقه وعن إجراءات فورية للتحرك في هذا الإطار .

وتابع على حسابه الخاص على "فيس بوك" :"هل لنا أن نسال ماذا تم حتى الآن، وهل هناك جديد في هذا الشان، وقبل ذلك سمعنا عن إجراءات لإنهاء الإجراءات التي اتخذت سابقا بخصوص قطاع غزه، وخاصه فيما يختص بموظفي المحافظات الجنوبية فهل هناك جديد أيضاً في هذا الشان، أم أن كل شيء لا زال على ما هو بخصوص هذه الأمور أفيدونا افادكم الله".