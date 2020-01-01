"بالكوم" تطلق بودكاست "راديو صوت" حول مفاهيم حرية الرأي والتعبير

رام الله / سما /

أعلنت مؤسسة بالكوم للإعلام إطلاق أول بودكاست إذاعي مهني في فلسطين، يحمل اسم "راديو صوت" في مواضيع متعددة تهم المجتمع، من بينها حرية الرأي والتعبير.

جاء هذا الإعلان خلال ورشة نظمتها بالكوم في مقرها برام الله، اليوم، حضرها نخبة من الإعلاميين والقانونيين والحقوقيين، الذين أكدوا ضرورة تعزيز هذا البودكاست كوسيلةٍ من وسائل الإعلام الجديد في المجتمع الفلسطيني.

وتم إطلاق هذا البودكاست ضمن مشروع "Podcast For Freedom of Speech" الممول من القنصلية البريطانية العامة في القدس، ويعمل عليه نحو اثني عشر متطوعاً من طلبة الإعلام في الجامعات، وعدد من الإذاعيين العاملين في المحطات الإذاعية المحلية.

وتحدثت في الورشة مستشار بالكوم لشؤون حقوق الإنسان الإعلامية نجود القاسم عن التدريبات التي حظي بها المتطوعون في سبيل إطلاق تسجيلات صوتية تهم المجتمع في موضوعات متعددة.

وتحدث الحقوقي ماجد عاروري حول واقع حرية الرأي والتعبير في المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى ضرورة استغلال هذا النمط الجديد من الإعلام الجديد في تدعيم حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني.

من جانبه، أشار مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن مجيد صوالحة إلى إحصاءات الهيئة في انتهاك حرية الرأي والتعبير خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن الهيئة بصدد إصدار تقرير مفصل بشأن الانتهاكات.

وقال أستاذ الاعلام في الكلية العصرية أمجد التميمي: إن هناك أهمية متعمقة لتدريب الخريجين الجدد من طلبة الإعلام على استغلال قنوات الإعلام الجديد لإيصال صوتهم إلى العالم، والدفاع عن حقهم في الرأي، والتعبير عن رغباتهم وإرادتهم.

كما تطرق أستاذ الاعلام في جامعة بيرزيت صالح مشارقة إلى أهمية البودكاست كواقع في عالم الإعلام الجديد، يتوجب البناء عليه وتعزيزه.

وقد أثنى المشاركون على هذه الإطلاقة، ووصفوها بالحيوية والجدية وبأنها إبداع فكري في مجال الإعام، داعين إلى تعزيزها ورفدها بمواد إعلامية قادرة على التعبير عن إرادة المواطن.

ويمكن الاستماع إلى هذا البودكاست عبر موقعه الرسمي من خلال موقع بالكوم للإعلام عبر الفيس بوك، أو من خلال نحو عشرة تطبيقات عبر الموبايل، التي تُعتبر كإذاعة (جيبية) يمكن الاستماع إلى موضوعاتها في أي وقت.