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تحقيق لـ"الجزيرة" يكشف تفاصيل لم تعلن عن اقتحام الحرم (شاهد)

الإثنين 03 فبراير 2020 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحقيق لـ"الجزيرة" يكشف تفاصيل لم تعلن عن اقتحام الحرم (شاهد)


وكالات

كشف تحقيق لقناة الجزيرة، في حادثة الحرم المكي عام 1979، والتي تعرف بحادثة "جهيمان العتيبي"، عن تفاصيل لم تكتمت عليها السلطات السعودية، بشان تفاصيل عملية الاقتحام، وأعداد القتلى.

وقال الضابط السابق في القوات الخاصة التابعة للشرطة الفرنسية، الكابتن بول باريل، والذي قاد عملية الاقتحام، إنهم لجأوا إلى استخدام قنابل غاز خاصة، تم جلبها من فرنسا، تزن 7 أطنان، وألقيت عبر فتحات في سقوف أقبية الحرم المكي، على عناصر جماعة جهيمان، ما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم اختناقا، بالإضافة إلى عدد كبير من الحجاج المحتجزين.


ولفت إلى أن السعوديين كانوا "في حالة فوضى وتخبط كبير، وكانوا يريدون إحضار 70 طنا، بدلا من 7 اطنان من الغاز، لإنهاء الأمر".

ووصف ما جرى في عملية اقتحام الحرم، من قبل القوات السعودية بأنه "مجزرة"، وقدّر عدد القتلى بنحو 5 آلاف قتيل، وليس 300 بحسب ما أعلنت السلطات السعودية، منهم 3 آلاف حاج بحسب باريل.



وبشأن مشاركة قوات غير سعودية، وغير مسلمين في العملية، كشف باريل بأنهم دخلوا إلى أقبية الحرم المكي، وقال: "كان لنا قدم داخل الحرم وخارجه".

#اقتحام #الحرم #السعودية

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