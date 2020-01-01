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بينت يوجه الجيش للاستعداد لجولة تصعيد واسعة و قريبة مع غزة

الأحد 02 فبراير 2020 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينت يوجه الجيش للاستعداد لجولة تصعيد واسعة و قريبة مع غزة


القدس المحتلة / سما /

نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن إسرائيل قد تدخل في جولة تصعيد جديدة بقطاع غزة، قبل موعد الانتخابات العامة للكنيست".

وقال المراسل العسكري نير دبوري إنه وخلال جلسة تقدير الموقف الأمنية الأخيرة، التي عقدت على خلفية إطلاق الصواريخ والبالونات المفخخة، وجه وزير الجيش الإسرائيلي بنيت، الجيش للاستعداد لجولة تصعيد واسعة قريبة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة في غلاف غزة أطلق من القطاع، دون أن يتسبب في وقوع إصابات.
ويستمر الشبان الفلسطينيون بإطلاق البالونات من قطاع غزة كخطوة احتجاجية على استمرار الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

#الجيش الإسرائيلي #غزة #حرب

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