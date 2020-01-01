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أهالي الجولان المحتل يعلنون الإضراب العام رفضاً لـ "للمراوح" الإسرائيلية

السبت 01 فبراير 2020 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي الجولان المحتل يعلنون الإضراب العام رفضاً لـ "للمراوح" الإسرائيلية


الجولان /سما/

 اعلنت جماهير الجولان العربي السوري المحتل، رفضها التام وإدانتها المطلقة لقرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بالمصادقة على إقامة مزارع التوربينات الهوائية على أراضيهم الزراعية.

وأكدت جماهير الجولان في بيان صادر عنها اليوم السبت، عقب اجتماع جماهيري عام لسكان الجولان، عن تمسكها بأرض الآباء والأجداد وبهويتها العربية السورية.

وقالت في بيانها إننا "نعتبر هذا القرار عدوان جائر ضدنا واعلان حرب بحقنا للنيل من أرضنا وتهجيرنا وسلب اراضينا الخاصة والموروثة عبر الزمن".

وأعلنت جماهير الجولان في بيانها عن إضراب عام وشامل ليوم غد الأحد، يشمل كل قطاعات المجتمع ومرافق الحياة.

وحذرت حكومة الاحتلال "من مغبة الاقدام على تنفيذ قرارها العدواني هذا، الأمر الذي يستدعي منا كل جهد لمواجهة هذا القرار ميدانياً وبكل السبل والوسائل المتاحة".

وقالت في بيانها: "إننا في الجولان السوري المحتل نجدد ثقتنا بإنتصار ارادة الحق والوطنية الصادقة دفاعاً عن وجودنا التاريخي والأخلاقي، ومستعدون لبذل كل الأثمان في سبيل كرامة الجولان العربي السوري المحتل وانتمائه الأصيل لتاريخه ووطنه" .

#الجولان المحتل #التوربينات الهوائية

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