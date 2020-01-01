هذا ما تكشفه ألوان الملابس المفضلة لديك عن شخصيتك

لدى كل منا منذ الصغر لون مفضل ولهذا نحرص على اختيار ملابس تتسم به، وما لا يعرفه الكثيرون هو أن اختيار هذه الألوان يمكن أن يكشف بعض جوانب الشخصية.

- الأصفر: هو لون الشمس ويدل على الفرح والتفاؤل والحكمة والذكاء وسرعة البديهة والقدرة على تحقيق النجاح.

- الأحمر: هو لون النار ويرتبط بصفات مثل الحماس والانفعال والجاذبية الواضحة.

- الأزرق السماوي: يعني الهدوء الذي قد يصل إلى حد البرود والميل الى الالتزام بالأنظمة، وهو يساعد على الشعور بالمزيد بالثقة بالذات وعلى الاسترخاء.

- الأخضر: يدل على الحيوية البالغة والميل الى الاستقلالية والامل والرخاء والسكينة، كما أنه لون الإيجابية والتجدد.

- الأبيض: من المعروف أنه لون النقاء النفسي، لكنه يدل أيضاً على القدرة على التفكير بوضوح وعلى التخلص من المشاكل أياً تكن درجة صعوبتها.

- الوردي: هو لون الود واللطف وطيبة القلب والأنوثة.

- الرمادي: يدل على الميل إلى التبعية والخضوع كما يعني الصبر والقدرة على التحمل.

- الذهبي: هو لون الثراء والفخامة ويدل على التميز والحكمة والحضور البارز.

- الفضي: يكشف الشخصية المتميزة والفريدة وعلى التواضع.

- البرتقالي: يعني التمتع بالاستقرار والتوازن النفسي في كل المواقف إضافة إلى السعي الدائم إلى تحقيق الأهداف.

- البنفسجي: يشير إلى حب التغيير والتجديد والتأمل والوحدة في بعض الأحيان.

- الأسود: هو لون الجاذبية الغامضة وقوة الشخصية. كما يعني القدرة على تحكيم العقل في المواقف الانفعالية والعاطفية.

- البني: يعني الكسل وخصوصاً على المستوى الذهني. كما أنه يدل على عدم البروز وعلى الاختفاء في كل المواقف.