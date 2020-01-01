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هذا ما تكشفه ألوان الملابس المفضلة لديك عن شخصيتك

السبت 01 فبراير 2020 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما تكشفه ألوان الملابس المفضلة لديك عن شخصيتك


وكالات / سما /

لدى كل منا منذ الصغر لون مفضل ولهذا نحرص على اختيار ملابس تتسم به، وما لا يعرفه الكثيرون هو أن اختيار هذه الألوان يمكن أن يكشف بعض جوانب الشخصية.

- الأصفر: هو لون الشمس ويدل على الفرح والتفاؤل والحكمة والذكاء وسرعة البديهة والقدرة على تحقيق النجاح.

- الأحمر: هو لون النار ويرتبط بصفات مثل الحماس والانفعال والجاذبية الواضحة.

- الأزرق السماوي: يعني الهدوء الذي قد يصل إلى حد البرود والميل الى الالتزام بالأنظمة، وهو يساعد على الشعور بالمزيد بالثقة بالذات وعلى الاسترخاء.

- الأخضر: يدل على الحيوية البالغة والميل الى الاستقلالية والامل والرخاء والسكينة، كما أنه لون الإيجابية والتجدد.

- الأبيض: من المعروف أنه لون النقاء النفسي، لكنه يدل أيضاً على القدرة على التفكير بوضوح وعلى التخلص من المشاكل أياً تكن درجة صعوبتها.

- الوردي: هو لون الود واللطف وطيبة القلب والأنوثة.

- الرمادي: يدل على الميل إلى التبعية والخضوع كما يعني الصبر والقدرة على التحمل.

- الذهبي: هو لون الثراء والفخامة ويدل على التميز والحكمة والحضور البارز.

- الفضي: يكشف الشخصية المتميزة والفريدة وعلى التواضع.

- البرتقالي: يعني التمتع بالاستقرار والتوازن النفسي في كل المواقف إضافة إلى السعي الدائم إلى تحقيق الأهداف.

- البنفسجي: يشير إلى حب التغيير والتجديد والتأمل والوحدة في بعض الأحيان.

- الأسود: هو لون الجاذبية الغامضة وقوة الشخصية. كما يعني القدرة على تحكيم العقل في المواقف الانفعالية والعاطفية.

- البني: يعني الكسل وخصوصاً على المستوى الذهني. كما أنه يدل على عدم البروز وعلى الاختفاء في كل المواقف.

 
#الشخصية #الملابس #الألوان

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