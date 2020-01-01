  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

متظاهرون وأحزاب وشخصيات تونسية تؤكد رفضا لـ"صفقة القرن"

الجمعة 31 يناير 2020 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
متظاهرون وأحزاب وشخصيات تونسية تؤكد رفضا لـ"صفقة القرن"


تونس /سما/

 شارك آلاف التونسيين في وقفتين احتجاجيتين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، نظم الأولى الاتحاد العام التونسي للطلبة، بشراكة مع اتحاد طلاب المغرب العربي، ومشاركة كوادر سفارة فلسطين واتحاد طلبة فلسطين فرع تونس، رافعين علم فلسطين ولافتات منددة ب"صفقة القرن"، والثانية أقامها التيار الشعبي التونسي بالشراكة مع منظمة مناهضة الإمبريالية والصهيونية وجمعية مقاطعة البضائع الأميركية.

وقال الأمين العام لاتحاد طلبة تونس إن شعب فلسطين ليس وحيدا في إسقاط "الصفقة"، وإن الإسرائيليين خرقوا كل الأعراف والقوانين والشرائع الدولية.

كما تحدث أعضاء في مجلس النواب التونسي، مؤكدين أن الخريطة التي قدمها ترمب لصفقته والتي تجزء أرض فلسطين ستسقط.

كما اقتصرت خطبة الجمعة في مساجد تونس للحديث عن "صفقة القرن" المرفوضة عربيا وإسلاميا، حيث خصص الأئمة خطبهم للحديث حول مخاطر "الصفقة".

أما الأحزاب السياسية والنقابات وممثلي منظمات المجتمع المدني التونسية فأصدرت بدورها بيانات أعلنت خلالها رفضها لصفقة العار، ومساندتها القوية لشعب فلسطين وقضيته.

بدوره، أكد عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة ثبات موقف القضاة والمحامين في تونس من قضية فلسطين، وتأييدهم الثابت لها حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

#تونس #صفقة القرن

الأكثر قراءة اليوم

ردا على قرار بينت.. السلطة الفلسطينية تبعث رسالة الى "اسرائيل" حول استيراد البضائع

اطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه الغلاف والاحتلال يشن غارات عنيفة على رفح

الشيخ: "السلطة الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات المنبثقة عن أوسلو"

ملحق لخطة ترامب يحدد أبو ديس عاصمة لدولة فلسطين المقترحة

استشهاد فتىً من خانيونس جنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال يكشف : هاجمنا موقعا لحماس تحت الأرض

الملك الاردني واردوغان يهاتفان الرئيس عباس وهذا اهم ما جاء في الاتصال ..

الأخبار الرئيسية

هنية

مصادر: مصر لم تمنع هنية من العودة لغزة وسيبقى في جولته لأشهر طويلة

اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.. والجيش يتوعد برد قاسي

هآرتس ترصد 4 ملاحظات مثيرة لما بعد إعلان خطة ترامب..

أول تعليق رسمي فلسطيني على قرار بينت بمنع إدخال المنتجات الزراعية لـ"اسرائيل"

كوشنر

شاهد.. كوشنر يصف القادة الفلسطينيين بـ"الحمقى" لرفضهم "صفقة ترامب"