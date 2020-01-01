البرغوثي: المقاومة الشعبية تتصاعد في مواجهة صفقة القرن

رام الله / سما /

قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن ما شهدته الأراضي المحتلة اليوم من تظاهرات و صدامات مع قوات الاحتلال في أريحا، والمسجد الأقصى، ورام الله وقلقيلية، مخيم العروب، والخليل، ونابلس وقطاع غزة يؤكد إمكانية تصاعد المقاومة الشعبية في مختلف أنحاء فلسطين في مواجهة ما سماه مؤامرة " سرقة القرن" التي تستهدف تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأكد البرغوثي أن تحقيق ذلك يتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام الداخلي وتشكيل قيادة وطنية موحدة، وتبني استراتيجية جامعة وفعالة لالحاق الهزيمة بمخططات قادة الحركة الصهيونية.

وأشاد البرغوثي بمظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني التي جرت اليوم في عدد من البلدان العربية والعالمية وخاصة في اليمن والأردن و لبنان، وبمشاركة جماهير الفلسطينيين المهجرين فيها.

وقال البرغوثي إن افقا جديدا للكفاح الوطني الموحد قد فتح و لا بد من استثمار هذه الفرصة التاريخية من خلال توحيد كل الطاقات الفلسطينية.