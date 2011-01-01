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جيش الإحتلال يرفع حالة التأهب في الضفة وعلى حدود غزة تحسبا ليوم غد الجمعة

الخميس 30 يناير 2020 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال يرفع حالة التأهب في الضفة وعلى حدود غزة تحسبا ليوم غد الجمعة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، قررت رفع حالة التأهب الى الدرجة القصوى، وتعزيز قوات الجيش الإسرائيلي، بالضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة.

وقالت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الخميس، إن ذلك يأتي تحسبا واستعدادا لاندلاع تظاهرات ومواجهات، غدا بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على نشر "صفقة القرن" الأمريكية.

وأضافت الصحيفة، أن وزير الجيش، عقد بالأمس جلسة تقدير موقف أمنية، بمشاركة رئيس الأركان كوخافي، وقرر تعزيز القوات بالضفة وعلى حدود غزة، استعدادا لردة فعل الفلسطينيين على "صفقة القرن".

وبحسب الصحيفة، أكدت مصادر أمنية إسرائيلية، أن قيادة المنظومة الأمنية، لا تريد اتخاذ إجراءات أمنية قاسية بحق الفلسطينيين في هذه المرحلة، لعدم توتير الأوضاع، خصوصا بالضفة.

ولفتت الصحيفة، الى أن وزارة الجيش أعطت تعليمات لقيادة الجيش الإسرائيلي، برفع حالة التأهب للدرجة القصوى، استعدادا لوقوع تصعيد أمني بغزة، أو موجة عنف بالضفة.

وأشارت معاريف، الى أن الاختبار الحقيقي، سيكون غدا بعد صلاة الجمعة، حيث تشير التوقعات الى اندلاع مواجهات عنيفة بالضفة، وعلى حدود قطاع غزة، رفضا لصفقة القرن.

#جيش الاحتلال #غزة #الضفة

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