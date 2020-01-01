عريقات: وفد من فتح سيصل إلى غزة الأسبوع المقبل تتلوها زيارة من الرئيس للقطاع

رام الله / سما /

قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن وفدًا من حركة (فتح) سيصل إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل، للقاء حركة حماس، تتلوها زيارة من الرئيس محمود عباس للقطاع.



وأوضح عريقات، في تصريحاتٍ لإذاعة صوت الشعب، اليوم الأربعاء، أنّه إذا تم التوافق بعد لقاء حركتي فتح وحماس بغزة سيحضر الرئيس إلى القطاع، للقاء الفصائل.



وأضاف أن المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطينية حالياً مرحلة حرجة، وتحتاج إلى الوحدة الوطنية.

وكان الرئيس عباس قال امس :"اتصل بي السيد إسماعيل هنية، وسنجلس مع بعضنا ونتجاوز الصغائر ونلتقي على الوحدة الوطنية الفلسطينية، واتفقنا على فتح صفحة جديدة فورًا.

وأضاف: سنبدأ مرحلة جديدة من الحوار الفلسطيني والعمل المشترك.