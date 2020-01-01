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اضراب شامل يعم قطاع غزة ورفع اعلام سوداء احتجاجًا على صفقة القرن

الأربعاء 29 يناير 2020 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اضراب شامل يعم قطاع غزة ورفع اعلام سوداء احتجاجًا على صفقة القرن


غزة / سما /

عم الاضراب الشامل مختلف مناطق قطاع غزة ورفع الاعلام السوداء اليوم الاربعاء رفضا لما يسمى بصفقة القرن.

وجاء الاضراب تلبية لدعوة من القوى الوطنية والاسلامية التي اكدت ان الاضراب يشمل كافة القطاعات بغزة باستثناء المؤسسات الصحية.

وقال بيان صادر عن القوى :"قررت لجنة المتابعة الإعلان غداً الأربعاء عن إضراب شامل يشمل كل مرافق الحياة في قطاع غزة ما عدا وزارة الصحة، لتوجيه رسائل واضحة للعدو الصهيوأمريكي أن هذه الصفقة المشؤومة لن تمر، وسيقاومها شعبنا بكل الأشكال والأساليب حتى يسقطها".

وأضاف :"رفع الأعلام السوداء على أسطح المباني والمؤسسات الرسمية والحكومية، تعبيراً عن حالة الغضب الشعبي الرافضة للصفقة".

وجددت اللجنة تأكيدها على استمرار الفعاليات والأنشطة وحالة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال من أجل إسقاط الصفقة.

واعتبرت إن الإعلان الأمريكي عن صفقة القرن يمثل حلقة جديدة من حلقات المخططات الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، بل وتصفية الوجود الفلسطيني على أرضه والهوية الوطنية الفلسطينية، لذا وفي ظل هذا المخطط الخطير نجدد دعواتنا لكل شعبنا بمختلف قطاعاته ومشاربه السياسية والمجتمعية بالوقوف وقفة رجل واحد للدفاع عن حقوق وثوابت شعبنا، غير القابلة للمساومة أو التصرف.

#اضراب #غزة #صفقة القرن

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