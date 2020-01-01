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سفير أمريكا يؤدي صلوات تلمودية خلال رحلة مع نتنياهو لأمريكا (شاهد)

الثلاثاء 28 يناير 2020 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفير أمريكا يؤدي صلوات تلمودية خلال رحلة مع نتنياهو لأمريكا (شاهد)


القدس المحتلة / سما /

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا، يظهر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، وهو يسافر على طائرة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في رحلته إلى واشنطن؛ للاجتماع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإطلاع الأخير على "صفقة القرن" المرتقبة.


ويظهر في التسجيل فريدمان وهو يؤدي صلوات تلمودية على متن طائرة نتنياهو، خلال الرحلة من تل أبيب إلى واشنطن.

وفريدمان، هو يهودي مؤيد بشدة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.


يذكر أن فريدمان كان أول من ألمح إلى أن الخطة الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" ستتضمن اعترافا أمريكيا بحق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة. 

#سفير أمريكا #صلوات تلمودية #نتنياهو

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