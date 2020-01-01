  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة إسرائيلية تكشف : هذه الدول العربية ستدعم "صفقة القرن"

الثلاثاء 28 يناير 2020 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية تكشف : هذه الدول العربية ستدعم "صفقة القرن"


القدس المحتلة / سما /

كشف باراك رافيد المراسل السياسي للقناة 13 الإسرائيلية أن "الدول العربية من المتوقع أن تبدي دعمها لصفقة القرن، التي سيتم الإعلان عنها في الساعات القادمة، على أن يتم إصدار بيان عربي رسمي يعتبر بموجبها أن الصفقة هي بداية جيدة".


وأضاف رافيد في تقرير له من العاصمة الأمريكية واشنطن، ترجمته "عربي21" أن "أحد المسؤولين العرب أبلغه، دون الكشف عن اسمه، أنه في حال سمحت الصفقة لإسرائيل بأن تقوم بعمليات ضم فوري في الضفة الغربية، فإننا سنتجاهل الصفقة".


وأشار إلى أن "دول الخليج العربي، السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان، ليس متوقعا أن تعارض الصفقة الأمريكية، بل إنها ستصدر بيانا داعما لها، واعتبارها بداية طيبة".


وأكد أن "مسؤولا خليجيا أكد له أنه رغم الدعم المتوقع من جانب الدول الخليجية، فإنه في حال سمحت الولايات المتحدة لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية بصورة فورية، فإنهم قد يضطرون لتجاهل الصفقة".

#صفقة القرن #الدول العربية #ترامب

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يتلقى تهديدات لعدم رده على اتصال من ترامب

ترامب سينقل إلى نتنياهو و غانتس الرسالة التالية: "معكم 6 أسابيع لبدء الخطة"

إسقاط اسم النبي" محمد" واستبدال المسجد الأقصى بـ" الهيكل.. ترجمة المصحف للعبرية

مصادر: الرئاسة ابلغت مصر بأنها ستدع الفلسطينيين يعبرون على طريقتهم عن رفضهم لصفقة القرن

ردا على صفقة ترامب.. رويترز: "داعش" يهدد إسرائيل بعمليات كبيرة "في قادم الأيام"

غزة: بيان هام من مسيرات العودة للمواطنين

فلسطين تعلن النفير.. ومسيرات غضب يومي الثلاثاء والاربعاء لمواجهة صفقة القرن

الأخبار الرئيسية

ضم للمستوطنات و سيتم نقل احياء في القدس لسيطرة الفلسطينيين.. هذا ما تضمنته صفقة القرن

1202027183236339

NYT : خطة ترامب ليست "صفقة قرن" وهذا هدفها الحقيقي

الرئيس يدعو القيادة لاجتماع طارئ اليوم الساعة السابعة مساء

صفقة القرن

صحيفة تتساءل: هل تتضمن الخطة الأمريكية تعديلات طلبتها عواصم عربية؟

الرئيس

مصادر: الرئاسة ابلغت مصر بأنها ستدع الفلسطينيين يعبرون على طريقتهم عن رفضهم لصفقة القرن