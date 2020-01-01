قناة إسرائيلية تكشف : هذه الدول العربية ستدعم "صفقة القرن"

القدس المحتلة / سما /

كشف باراك رافيد المراسل السياسي للقناة 13 الإسرائيلية أن "الدول العربية من المتوقع أن تبدي دعمها لصفقة القرن، التي سيتم الإعلان عنها في الساعات القادمة، على أن يتم إصدار بيان عربي رسمي يعتبر بموجبها أن الصفقة هي بداية جيدة".



وأضاف رافيد في تقرير له من العاصمة الأمريكية واشنطن، ترجمته "عربي21" أن "أحد المسؤولين العرب أبلغه، دون الكشف عن اسمه، أنه في حال سمحت الصفقة لإسرائيل بأن تقوم بعمليات ضم فوري في الضفة الغربية، فإننا سنتجاهل الصفقة".



وأشار إلى أن "دول الخليج العربي، السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان، ليس متوقعا أن تعارض الصفقة الأمريكية، بل إنها ستصدر بيانا داعما لها، واعتبارها بداية طيبة".



وأكد أن "مسؤولا خليجيا أكد له أنه رغم الدعم المتوقع من جانب الدول الخليجية، فإنه في حال سمحت الولايات المتحدة لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية بصورة فورية، فإنهم قد يضطرون لتجاهل الصفقة".