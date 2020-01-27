إيران تصف صفقة القرن الأميركية للسلام في الشرق الأوسط بأنها "أوهام"

طهران /سما/

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، صفقة القرن الأميركية للسلام في الشرق الأوسط بأنها "أوهام". وقال ظريف في تغريدة ه على تويتر "بدلا من صفقة القرن الغارقة في الأوهام، والتي ستكتب لها النهاية في لحظة إعلانها، فإن من الأفضل أن يقبل من يصفون أنفسهم بأنهم أبطال الديمقراطية بحل إيران الديمقراطي الذي اقترحه آية الله علي خامنئي: استفتاء يقرر بموجبه الفلسطينيون كلهم، مسلمون ويهود ومسيحيون، مستقبلهم".