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إيران تصف صفقة القرن الأميركية للسلام في الشرق الأوسط بأنها "أوهام"

الإثنين 27 يناير 2020 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تصف صفقة القرن الأميركية للسلام في الشرق الأوسط بأنها "أوهام"


طهران /سما/

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، صفقة القرن الأميركية للسلام في الشرق الأوسط بأنها "أوهام". وقال ظريف في تغريدة ه على تويتر "بدلا من صفقة القرن الغارقة في الأوهام، والتي ستكتب لها النهاية في لحظة إعلانها، فإن من الأفضل أن يقبل من يصفون أنفسهم بأنهم أبطال الديمقراطية بحل إيران الديمقراطي الذي اقترحه آية الله علي خامنئي: استفتاء يقرر بموجبه الفلسطينيون كلهم، مسلمون ويهود ومسيحيون، مستقبلهم".

Instead of a delusional “Deal of the Century”—which will be D.O.A.—self-described "champions of democracy” would do better to accept Iran's democratic solution proposed by Ayatollah @khamenei_ir:

A referendum whereby ALL Palestinians—Muslim, Jew or Christian—decide their future.

— Javad Zarif (@JZarif) January 27, 2020
#ايران #صفقة القرن #امريكا #الشرق الأوسط

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