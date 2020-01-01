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وزير الجيش الإسرائيلي يصرح لأول مرة حول صفقة القرن.. لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

الأحد 26 يناير 2020 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الإسرائيلي يصرح لأول مرة حول صفقة القرن.. لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية


القدس المحتلة / سما /

أكد وزير الجيش الإسرائيلي "نفتالي بينت" مساء اليوم الاحد، أن إسرائيل والقيادة الحالية لن تسمح تحت أي ظرف كان قيام دولة فلسطينية، ولن نسلم شبراً واحدا من الأرض.
 
وقال "بينيت" في تصريحات أدلها بها لوسائل الإعلام من داخل مستوطنة "أرئيل" شمال الضفة الغربية، "سنوافق على "صفقة القرن" فقط، في حال شملت ضم أراضٍ من الضفة الغربية لنا".
 
وحسب القناة "السابعة العبرية"، عقد "بينت" قبل المؤتمر الصحفي لقاءً عاجلاً وطارئاً مع قادة الجيش في الضفة الغربية للوقوف على الاستعدادات لمواجهة رد الفعل الفلسطيني بعد إعلان صفقة القرن المقرر الثلاثاء.

#الجيش الإسرائيلي #نفتالي بينت #الضفة الغربية #مستوطنات الضفة #صفقة القرن

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