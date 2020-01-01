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احتفاء إسرائيلي بزيارة معمم شيعي لمعسكر اعتقال نازي (شاهد)

الأحد 26 يناير 2020 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احتفاء إسرائيلي بزيارة معمم شيعي لمعسكر اعتقال نازي (شاهد)


القدس المحتلة / سما /

احتفت وسائل إعلام إسرائيلية بزيارة قام بها رجل دين شيعي إلى أحد معسكرات الاعتقال النازية في بولندا.

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فيديو لرجل دين شيعي يدعى محمد علي الحسيني، ويقول إنه "الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان"، خلال زيارته إلى معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتز- بيركينو"، في بولندا، للمشاركة بالذكرى الـ 75 لتحريره.

وقال الحسيني خلال الزيارة: "نستنكر جريمة إبادة اليهود، فليس هناك أي مبرر لقتل وإبادة الملايين من الأرواح لمجرد أنهم يهود، وكل عمل مشابه له في حق أتباع الديانات هو جريمة برأيي".

وزار الحسيني معسكر الاعتقال النازي ضمن وفد من شحصيات إسلامية، في مقدمتهم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى، الذي شغل سابقا منصب وزير العدل السعودي.

وكان العيسى قال في كلمته: "التواجد هنا مع أبناء ضحايا الإبادة الجماعية، وأفراد الجالية اليهودية والإسلامية، واجب مقدس وشرف عظيم".

يُذكر أن قوات التحالف خلال الحرب العالمية الثانية، حررت في 27 كانون الثاني/ يناير 1945 المعسكر الذي يقول مؤرخون إن القوات النازية قتلت فيه أكثر من مليون شخص، معظمهم من اليهود والسجناء السياسيين.

#معمم شيعي #معسكر اعتقال نازي #زيارة

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