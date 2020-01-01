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تفاصيل جديدة.. قناة عبرية تكشف عن أهم نقاط "صفقة ترامب"

السبت 25 يناير 2020 11:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة.. قناة عبرية تكشف عن أهم نقاط "صفقة ترامب"


القدس المحتلة / سما /

نشرت قناة "كان" العبرية (حكومية).مساء يوم السبت أهم النقاط التي تحتويها صفقة ترامب الامريكية.

 وبحسب مانشرت القناة العبرية ، فان تفاصيل جديدة قالت انها أهم نقاط صفقة ترامب تحتوي على التالي:

الطرف الإسرائيلي:
-ضم 30 % من أراضي الضفة الغربية لإسرائيل.
-ضم المستوطنات الكبرى بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.
-إخلاء المستوطنات غير القانونية بالضفة. 
-إسرائيل ستقدم للفلسطينيين أراضي بدلا من تلك التي ضمتها بالضفة.

والطرف الفلسطيني:
-إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة 70% من الضفة الغربية.
-حرية العمل العسكري الإسرائيلي في مناطق الدولة الفلسطينية.
-المناطق المقدسة بالقدس ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية.
-نقل بعض الأحياء الفلسطينية بالقدس للسيادة الفلسطينية.
-لا يوجد تقسيم للقدس.
-الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ونزع سلاح غزة.

وفي وقت سابق، الخميس، أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، أن ترامب وجه دعوة إلى بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" لزيارة البيت الأبيض لمناقشة ما يعرف بـ"صفقة القرن". وبدوره، قال نتنياهو، إنه قبل دعوة الرئيس الأمريكي لزيارة واشنطن.

وينظر الكثير من العرب لخطة السلام الأمريكية بعين الشك، إذ يتوقعون أنها ستكون متحيزة لصالح إسرائيل. وقال الفريق الأمريكي إن الخطة ستتطلب تقديم إسرائيل لتنازلات.

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